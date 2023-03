La Juve Women e la festa delle donne: l'emozionante messaggio social

"Stessa ambizione, stessi sacrifici per le stesse soddisfazioni. Stesso cuore, impegno, passione, sudore per lo stesso obiettivo. Fare gol". La Juventus ha celebrato con un video la giornata internazionale delle donne accompagnando i tifosi nella quotidianità delle ragazze della Juventus Women . Un allenamento ripreso in soggettiva e scandito da una serie messaggi in sovraimpressione .

Juventus, il progetto Women e le soddisfazioni dentro e fuori dal campo

Il club bianconero ha così voluto sottolineare come il calcio femminile, sempre più in ascesa, stia facendo la sua parte per affermare la parità dei sessi. Considerato uno sport di nicchia, tacciato di essere diverso e meno spettacolare di quello maschile, il calcio declinato in tinte rosa sta crescendo in maniera esponenziale. Anche grazie alla Juventus, che ha puntato senza indugi nel progetto Women fino ad arrivare a laurearsi per cinque volte consecutive campione d'Italia.

Il tweet della Juve si aggiunge a quello della UEFA, della FIFA e di tanti altri club del calcio italiano e mondiale per festeggiare le donne e, come ha recentemente fatto il capitano delle bianconere Sara Gama, a margine di un toccante ricordo di Gianluca Vialli, non dimenticare che tanti risultati sono stati raggiunti ma c'è ne è ancora di strada da percorrere per annullare ogni distinzione di genere sia nello sport sia nella vita di tutti i giorni: in generale e negli ambiti lavorativi.