Juventus Women, Gama ricorda Vialli: "È stato un grande esempio"

Se è vero che si capisce l'importanza delle persone nel momento in cui vengono a mancare, la scomparsa di Gianluca Vialli ha semplicemente confermato quanto sia stato grande sia da uomo sia da calciatore. Un fiume di messaggi per ricordarlo da tutto il mondo dello sport dopo un altro fiume, quello di lacrime, versato dai tifosi e dai semplici appassionati che lo hanno ammirato per la sua forza in campo e la sua signorilità appena al di fuori dello stesso. A unirsi al cordoglio per la sua scomparsa anche Sara Gama, capitano della Juventus Women e della Nazionale.