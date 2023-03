Juve-Inter Coppa Italia Women, la conferenza di Montemurro

Obiettivo finale: la Juventus Women nella giornata di domani 11 marzo affronterà la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l' Inter . Il match d'andata è stato molto combattutto con tante occasioni per entrambe le squadre, con la sfida che è terminata 1-1. Domani 11 marzo dunque la gara decisiva per l'accesso alla finalissima, contro la vincente tra Roma e Milan.

Le parole di Montemurro

Alla vigilia del match, queste le parole del tecnico bianconero Joe Montemurro: "Nel match d'andata siamo partiti bene, il pirmo tempo era abbastanza sotto il nostro controllo. Non abbiamo creato tanto, questo è vero. Poi nel secondo tempo ci siamo allungati un po' e abbbiamo sbagliato tecnicamente. Abbiamo sofferto e potevamo anche perderla alla fine. Voglio una Juve che creda negli obiettivi. Voglio più entusiasmo. Questa settimana nello spogliatoio hanno capito l'importanza del match. Una partita da dentro o fuori. Le motivazioni sono sempre le stesse. Giochiamo contro una grande squadra per cercare di centrare la finale di un trofeo. Ci siamo preparati molto bene. Spero di avere tutti a disposizione. Nilden ha fatto un po' di lavoro con il gruppo, sono contento per lei e spero di riaverla presto in gruppo".