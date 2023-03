Juve Women-Roma, Serie A e Coppa Italia: una sfida 'fino alla fin...ale'

La Juventus Women ha superato l'Inter e ha conquistato la finale di Coppa Italia . Ci sono voluti i tempi supplementari per Montemurro e le ragazze bianconere ma alla fine il risultato ha premiato Girelli e compagne. Una vittoria simile è arrivata anche per la Roma . La squadra di Spugna ha superato il Milan all'undicesimo minuto di recupero regalandosi una partita di nervi e orgoglio. Un risultato che dimostra quanto le giallorosse siano la squadra da battere. Juventus e Roma si giocheranno la stagione in Coppa e campionato.

Juventus-Roma, la corsa di Montemurro e Spugna

Una vera e propria corsa quella tra Juventus e Roma. Le giallorosse, soprattutto in campionato, sono le favorite per il tricolore, ma nella poule scudetto mai dare nulla per scontato. La squadra di Montemurro può dire la sua anche perché ne ha tutte le capacità. Oltre ai nomi importanti, c'è anche la coesione del gruppo a far pensare alle bianconere come insidia numero uno per la squadra di Spugna. Uno scontro sin da inizio stagione tra le due compagini con le risposte sul campo a suon di gol e risultati. Non solo in campionato, perché dopo i risultati maturati nelle due semifinali la lotta continua anche in Coppa Italia. La finale è sempre una finale e lì non esistono favoriti, specialmente quando si parla di Juventus e Roma.

Il precedente più recente sorride alla Juventus, quando nel maggio del 2022 le bianconere riuscirono a ribaltare le giallorosse con la doppietta di Girelli nei dieci minuti finali. Corsi e ricorsi storici a cui la squadra di Montemurro dovrà fare attenzione, perché Giacinti e compagne avranno sicuramente voglia di rivalsa. Ora, prima di pensare alla Coppa Italia, la testa è fissata per il campionato. Montemurro ha intenzione di lottare fino alla fine, così come è nel motto Juventus, per portare a casa almeno un trofeo in stagione.