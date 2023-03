Juve Women, le parole di Montemurro e il siparietto con Beerensteyn

Joe Montemurro è visibilmente e comprensibilmente soddisfatto per il successo per 2-0 della Juventus Women sul Milan nella prima giornata della Poule Scudetto . A fine partita l'allenatore delle bianconere non ha lesinato complimenti alla sua squadra ma anche agli avversari di turno: "Nel secondo tempo abbiamo controllato il gioco. Tutte le squadre sono forti e toste, devo fare i complimenti anche al Milan".

Juventus Women-Milan 2-0, Montemurro: "Scudetto? Ci crediamo... fino alla fine".

Siparietto con la Beerensteyn, che ha rotto l'equilibrio prima che Caruso chiudesse i conti in pieno recupero: "È qui vicino a me, non voglio parlarne perché si monta la testa (ride, ndr). Scherzi a parte, lei gioca a calcio con piacere, col sorriso. Tecnicamente ha delle giocate, lavoriamo durante la settimana per metterla in condizione di esprimerle. Nell'uno contro uno sa far male come poche".

Caccia allo scudetto: "Ci crediamo e ci crederemo fino alla fine. Ci sono punti ancora a disposizione, gli scontri diretti. Adesso puntiamo alla qualificazione in Champions League e ci concentriamo sull’Inter. Ogni partita è importantissima. Stiamo inseguendo la Roma, la Coppa Italia. Finalmente la squadra ci crede di nuovo".

Gunnarsdottir si è dovuta fermare: "Ha avuto dei problemi prima della partita, non ce l’ha fatta e abbiamo dovuto cambiare subito. Questa settimana abbiamo perso anche Pedersen, Boattin e Cernoia, ma è in queste situazioni che si vede la vera forza del gruppo".