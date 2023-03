Juve Women-Milan 2-0: perla di Beerensteyn, Montemurro sorride

Esordio perfetto per la Juventus Women nella Poule scudetto. Le bianconere hanno vinto 2 a 0 contro il Milan e mantengono così inalterate le distanze dalla Roma capolista, vittoriosa per 5 a 1 contro la Fiorentina . Le giallorosse restano dunque a +8. In questo primo turno ha riposato invece l'Inter di Rita Guarino.

Juve Women, Beerensteyn e Caruso strappano un sorriso a Montemurro

In questa fase della stagione le top 5 del campionato si sfideranno in match di andata e ritorno e i punti si andranno a sommare a quelli accumulati nel corso della stagione. La Juventus contro il Milan ha messo in mostra tutta la differenza di qualità tra le due squadre. Le bianconere approcciano bene al match e creano diverse occasioni da rete, grazie ad un'ispirata Bonansea. Ma al 28' arriva il primo colpo di scena con il rigore fischiato alle rossonere: lancio di Mascariello per Grimshaw, sul filo del fuorigioco, che viene travolta da Peyraud-Magnin. Piemonte si presenta sul dischetto, ma calcia alto. A sbloccare la partita ci pensa Beerensteyn con un assolo: l'attaccante scappa sull’out mancino, si accentra e batte Giuliani con un piattone preciso. La partita resta poi in equilibrio fino al 90', quando ci pensa Caruso a chiudere i giochi.