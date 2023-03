Poule Scudetto femminile, la Roma inizia col botto: Fiorentina ko per 5-1

Inarrestabile, semplicemente. La Roma femminile non conosce battuta d'arresto e vince anche in casa della Fiorentina al debutto nella Poule Scudetto. Una gara dominata in lungo e in largo, con le giallorosse che hanno chiuso la prima frazione con un vantaggio di tre reti e che l'hanno chiusa nella ripresa vincendo per 1-5. Le giallorosse dunque si portano a 51 punti, momentaneamente a +11 sulla Juventus Women seconda in graduatoria, con le bianconere impegnate domani contro il Milan e con Joe Montemurro che, tra i vari argomenti toccati, quest'oggi ha parlato anche del match con le rossonere in diretta sul Twitch bianconero.

Fiorentina-Roma, la partita

La Roma parte subito bene, e dopo nemmeno 10' sfiora due volte il gol: prima con Giugliano che non inquadra però la porta da buona posizione, poi con Andressa che colpisce di testa su cross di Haavi, ma la palla esce fuori di poco. La rete per le giallorosse arriva comunque, al decimo: palla in profondità con l'ex di turno Giacinti che a tu per tu con l'estremo difensore insacca. Passano una decina di minuti e la Roma raddoppia: Schroffenegger combina un pasticcio e regala il più facile dei gol a Giugliano, che segna lo 0-2. Ma le giallorosse non hanno alcuna intenzione di fermarsi e al 28' trovano il tris: bellissimo terzo tempo ancora di Giacinti, che trova doppietta e terzo gol. Nella ripresa la squadra di mister Alessandro Spugna rincara la dose e dopo nemmeno un minuto cala il poker con Wenninger. Moto d'orgoglio per le viola, che al 50' trovano il gol: sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Johannsdottir ad insaccare. Reazione della Roma che va subito vicina al quinto gol, ma stavolta la traversa dice di no a Haavi. La furia giallorossa non si placa, e al 77' arriva la manita: a chiudere i conti ci pensa con Glionna che non spreca l'assist di Losada. La gara si conclude con l'espulsione tra le viola per Zamanian, che prima viene ammonita per un fallo, poi riceve immediatamente un altro cartellino giallo per la reazione.