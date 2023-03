Juve, il messaggio di Girelli sul record di Roma-Barcellona Women

Juventus Women, il post Girelli

"A distanza di 4 anni, ieri sera si è rivisto un altro stadio con quasi 40 mila persone per una partita di calcio femminile. Wow". Inizia così la storia sui social di Cristiana Girelli. Parole che fanno da eco al movimento e l'augurio del capitano bianconero è proprio questo: "La speranza è che non si debba aspettare le grandi occasioni ma che presto sia normalità" e in chiusura le emoji con gli applausi. Dopo quel Juve-Fiorentina giocato davanti a 39 mila persone, la voglia dell'azzurra è quella di vedere anche in campionato sempre più gente e seguito verso il calcio femminile.