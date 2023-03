Juve Women, Montemurro: “Scudetto? Farei Vinovo-Mole a piedi pur di vincerlo”

Juventus Women, le dichiarazioni di Montemurro

L'allenatore ha parlato della prossima partita contro l'Inter, focalizzandosi sulle ragazze reduci da un infortunio: "Boattin sarà convocata anche se servirà tempo. Nilden sta migliorando le sue condizioni dopo l'infortunio. Se può giocare dall'inizio? Dobbiamo valutare, ma si è allenata. Poi le andrà in nazionale. Mentre Pedersen non ci sarà, ma credo che tornerà per le prossime partite". Infine su Rosucci: "Si ho sentito Martina questa settimana. Non riuscirà ancora ad essere con noi. È a casa ma il suo percorso di recupero è iniziato". In questa giornata la Roma riposerà e Montemurro vuole sfruttare l'occasione per accorciare la classifica: "Per noi sarà una partita chiave proprio per avvicinarci alla Roma. Il nostro obiettivo deve essere quello di arrivare in una posizione che ci consenta di fare il play-off per la Champions. Però potersi avvicinare alla Roma ci sarebbe quel pizzico in più di positività. Come si affronta l'Inter? Non è facile perché abbiano già giocato quattro volte contro di loro. È difficile dal punto di vista mentale". Poi un giudizio su Beerensteyn: "Lineth ama le giocate istintive e questa è la sua bellezza. Perché sono cose non preparate". Il tecnico è focalizzato sul presente e non vuole pensare alla finale di Coppa Italia contro la Roma: "Sarei disposto a fare a piedi Vinovo - Mole Antonelliana pur di vincere lo scudetto. Sono 20 Km ce la possiamo fare".