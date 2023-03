Inter-Juve Women, Guarino: "Partita decisa da episodi"

L'Inter Women perde in casa contro la Juventus. Le ragazze di Guarino escono sconfitte per 3-1 nel confronto con le bianconere. Al termine della partita ha parlato il tecnico delle nerazzurre commentando l'episodio del gol di Sembrant (il presunto tocco di braccio in occasione del gol, dove però l'arbitro non ha ravvisato alcuna irregolarità).