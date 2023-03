Diretta Inter-Juventus Women ore 14.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus Women impegnata nella seconda giornata della Poule Scudetto. Dopo il successo contro il Milan, per le bianconere impegno contro l'altra milanese, l'Inter, che le ragazze di mister Joe Montemurro hanno da poco battuto nelle semifinali di Coppa Italia. Una sfida importante in chiave Scudetto, con il tecnico che ha fatto una promessa speciale in caso di vittoria della competizione. Per le bianconere assenti Pederse, Rosucci e Cernoia, tra le nerazzurre invece out Bonetti e Csiszar.