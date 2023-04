Juve Women: Rosucci, la foto con Del Piero e la dedica

"La Juve. Gioco a calcio grazie a te. #IlMioIdolo" . Sorriso a trentadue denti, come quello di una bambina al Luna Park. Il calcio, le emozioni e i sogni senza distinzione di sesso, sono racchiusi nel post con il quale Martina Rosucci ha raccontato un incontro speciale all' Allianz Stadium : quello con Alex Del Piero .

Rosucci, tutta l'emozione per l'incontro con Del Piero

L'ex capitano della Juve è stato presente in tribuna allo stadio per la seconda partita di fila. Dopo aver assistito a Juve-Verona in campionato c'era anche per Juve-Inter di Coppa Italia. Come lui la Rosucci che non si è lasciata sfuggire l'occasione e, con l'entusiasmo della bambina che ha dato i primi calci a un pallone ispirandosi a un idolo, lo ha intercettato gli ha chiesto e ottenuto di fare una foto insieme. Poi, con tutta la sincera felicità del caso, ha voluto condividere con i suoi follower l'incontro.