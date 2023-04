Juve-Inter, c'è Del Piero in tribuna: l'omaggio del pubblico dello Stadium

La Juventus riceve l'Inter per l'andata delle semifinali di Coppa Italia e all'Allianz Stadium c'è un ospite speciale in tribuna: Alessandro Del Piero . L'ex capitano, dopo la presenza nella partita di campionato contro il Verona , ha voluto assistere anche alla sfida di Coppa Italia dei bianconeri contro i nerazzurri.

Juve-Inter, cori per Del Piero

E come in occasione della gara contro l'Hellas, anche contro l'Inter i tifosi juventini hanno voluto rendere omaggio a Del Piero. A inizio secondo tempo, infatti, precisamente al 52' e al 56', tutto lo Stadium ha intonato cori per l'ex numero dieci dei bianconeri inquadrato dal maxischermo: "C'è solo un capitano" hanno cantato in coro i tifosi della Vecchia Signora.