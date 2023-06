Montemurro dopo Juve-Roma Women: “Futuro? Ho un contratto”

Juve Women-Roma, le dichiarazioni di Montemurro

Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero: “La Coppa Italia? Merito delle ragazze e dello staff. Futuro alla Juventus? Credo proprio di sì, ho un contratto per il prossimo anno e spero di continuare in questo percorso di crescita. Vogliamo essere al topo e combattere per tutte le coppe. Tatuaggio per la vittoria? No, non mi piacciono. Preferisco che la memoria mi resti in testa, non ho bisogno di un tatuaggio per mostrare quello che ho vinto”.