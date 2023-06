Coppa Italia Women alla Juve: un lampo di Bonansea stende la Roma

La Juventus vince la Coppa Italia: decisiva Bonansea al 92'

Nel caldo Arechi di Salerno, Juventus e Roma si studiano e non rompono gli equilibri nei primi minuti del match. Giacinti è la più pericolosa tra le giallorosse, ma senza creare troppi problemi a Peyraud-Magnin. La campionesse d'Italia fanno la partita, con le bianconere che coprono bene il campo e ripartono in contropiede. Al termine del primo tempo scatta una piccola scintilla tra le due panchine, poi rientrata. Nella ripresa la squadre si allungano leggermente e aumentano le occasioni da rete: Bonansea con un bel tiro a giro sfiora il palo, la Roma risponde dopo qualche minuto sfruttando una disattenzione difensiva della difesa della Juve, che per poco non se la butta in porta da sola, brava Peyraud-Magnin a deviare in angolo. A dieci minuti dalla fine Andressa spreca una grande occasione, calciando male con il destro e non centrando la porta da buona posizione. All'89' le giallorosse muovono bene il pallone sulla destra, ma Giugliano non finalizza un bel cross e da due passi di testa colpisce debolmente. Nei minuti di recupero però la Juve non perdona e segna il gol vittoria con Bonansea, brava di testa a gonfiare la rete.