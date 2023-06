Pedersen saluta la Juve Women: “I ricordi saranno parte di me per sempre”

Juventus Women, l'addio di Pedersen

Questo il post Instagram pubblicato dalla giocatrice: "4 anni e mezzo, 10 trofei (l'ultimo la Coppa Italia contro la Roma ndr), Champions League e tanti ricordi per tutta la vita. Sono così felice e orgogliosa di aver giocato per la Juventus. Alle mie compagne di squadra: grazie per tutti i combattimenti fianco a fianco e per tutti i bei momenti fuori dal campo. Non siete state solo mie compagne di squadra ma anche le mie care amiche! Grazie agli allenatori, allo staff e a tutti quelli che lavorano alla Juventus. Ho sentito dal primo giorno che la Juventus è un club che vuole dare il meglio al calcio femminile per poter continuare a crescere. Mi hai aiutato a crescere! Grazie anche per aver sostenuto il calcio per le ragazze in Ghana. Ai nostri tifosi: ho sentito il vostro amore e il vostro sostegno dal primo giorno. Sono stata così commossa ogni volta che vi ho visto e sentito, spingendo me e la squadra in avanti. Grazie per tutti i messaggi, le bandiere, i regali e la canzone! Vi sarò per sempre grata per quello che mi avete dato! Amo l'Italia e la passione per il calcio che vive qui. Niente può togliermi la felicità che sento quando ripenso agli ultimi 4 anni e mezzo. I ricordi saranno parte di me per sempre! Grazie".