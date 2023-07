Alisha Lehmann in rosa Barbie: pensereste mai che è la 7 dell'Aston Villa?

Alisha Lehmann ha infiammato i suoi fan sui social condividendo alcuni scatti dove la si vede indossare un succinto abito total pink, che a detta di molti la farebbe assomigliare ad una Barbie . La calciatrice dell'Aston Villa, tra le più celebri e note giocatrici della Coppa del Mondo femminile , si fa notare anche per la sua indiscutibile bellezza.

Alisha Lehmann come una Barbie sui social

Lehmann è molto popolare su Instagram, dove può contare su oltre 13 milioni di follower. La calciatrice svizzera in uno dei suoi ultimi post è apparsa con abito rosa e tacchi, vicino ad una Lamborghini nera. Le reazioni dei fan non si sono certo fatte attendere: "Dire ai miei figli che questa è la vera Barbie", ha commentato un suo fan, mentre una sua compagna di squadra Chaney Boye-Hlorkah ha aggiunto: "Dai Barbie, andiamo Barbie ah, ah, ah, sì". Non c'è quindi da meravigliarsi se Alisha si è aggiundicata il primato di "star più fantasiosa dello sport", classificandosi davanti all'atleta "più sexy del mondo" Alica Schmidt e alla tennista marchigiana Camila Giorgi.