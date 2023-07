Juve Women, si riparte: le date e i primi appuntamenti

Nel giorno della prima di Giuntoli , Allegri con Ferrero e Manna e il ritorno di Ravanelli , in casa Juve scaldano i motori anche le Women .

Il Mondiale femminile è alle porte, ma è già tracciato il cammino delle bianconere in vista della stagione 2023/2024.

Juventus Women, ripresa delle attività mercoledì 9 agosto

"Cominciamo dalle basi, dunque dalla data del ritrovo delle bianconere e di conseguenza della ripresa dell'attività" ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale la Juventus che ha poi aggiunto e chiarito: "Quando si partirà? Mercoledì 9 agosto 2023 con le visite e i test fisici, con protagoniste soltanto le giocatrici non impegnate al Mondiale. I test, poi, proseguiranno anche nella giornata di giovedì 10. Il giorno successivo, venerdì 11, le bianconere scenderanno in campo per il primo allenamento della stagione".