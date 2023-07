Mondiale femminile, Italia agli ottavi se… Le combinazioni

Diverso il discorso per le ragazze di Milena Bertolini, che dovranno vincere per avere la certezza del passaggio del turno. Ritorneranno in campo mercoledì 2 agosto alle ore 9 (italiane) contro il Sudafrica.

Italia agli ottavi? Ecco come

L'Italia al momento occupa la seconda posizione in classifica, grazie al pareggio tra l'Argentina e il Sudafrica (2-2). Dopo la batosta subita contro la Svezia, Bonansea e compagne possono ancora sognare gli ottavi. Il destino è nelle loro mani. Le azzurre eviteranno qualsiasi tipo di calcolo con i tre punti. Diverso il discorso in caso di pareggio. In tal caso bisognerà osservare il risultato dell'altra sfida, quella tra Svezia e Argentina. Se l'albiceleste dovesse battere la nazionale scandinava alla squadra di Bertolini non basterebbe solo un punto, a causa della peggiore differenza reti.