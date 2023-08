Carmona, gol e trionfo ai Mondiali, poi scopre della morte del padre

Olga Carmona è riuscita a entrare nella storia del calcio spagnolo con la vittoria dei Mondiali femminili. Il suo gol, infatti, ha portato per la prima volta il titolo iridato alle Furie Rosse nella partita contro l'Inghilterra vinta per 1 a 0. Una serata trionfale, ma resa amara da una notizia che l'attaccante del Real Madrid ha appreso subito dopo il match disputato.

La giocatatrice è stata informata soltanto a gara terminata della morte del padre, il tutto mentre ha giocato e segnato la rete della vittoria e che ha portato la Spagna sul tetto del Mondo. Dal sorriso alle lacrime di dolore per la grave perdita, la capitana 23enne ha poi scritto un post per dedicare a lui la vittoria, dopo averla dedicata alla madre scomparsa di un'amica nell'intervista post partita.

Carmona e la dedica al padre

La stessa calciatrice sui suoi social ha voluto esprimere tutto il suo dispiacere per la notizia appresa e ha dedicato il gol vittoria del Mondiale anche a suo papà: "E senza saperlo avevo la mia stella prima dell'inizio della partita. So che mi hai dato la forza per realizzare qualcosa di unico. So che hai ho guardato stasera e che sei orgoglioso di me. Riposa in pace, papà".

Un messaggio che è stato accompagnato anche dal comunicato della Federeazione spagnola: "La Federazione è profondamente dispiaciuta di comunicare la morte del padre di Olga Carmona. La calciatrice ha appreso la triste notizia dopo la finale dei Mondiali. Mandiamo i nostri più sinceri abbracci a Olga e alla sua famiglia in un momento di profondo dolore. Ti amiamo, Olga, sei la storia del calcio spagnolo".