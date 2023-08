Juve Women, sorpresa alla neo campionessa Codina: cori e regalo speciale

Prima di scendere in campo all'Estadi Johan Cruyff (ore 19, diretta sul canale ufficiale Discord del club blaugrana) per cercare di strappare il primo successo contro le iberiche (nel 2021 proprio contro la Juventus il Barcellona vinse 6-0) c'è stato spazio per un momento di grande sportività.

Il "regalo" di Rosucci, Girelli, Bonansea e Cantore a Codina

Guidate da Rosucci, come documentato da Girelli attraverso il suo smartphone con il quale ha girato un video poi postato su Instagram, Bonansea e Cantore hanno completato la delegazione delle calciatrici della Juve Women che sono salite in ascensore per raggiungere l'ex Milan Laia Codina nella hall dell'albergo che sta ospitando le ragazze allenate da Joe Montemurro.