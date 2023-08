Juventus Women travolta 5-0: il Barcellona domina il Trofeo Gamper

BARCELLONA (Spagna) - Termina con un rotondo 5-0 in favore del Barcellona il match, valido per il Trofeo Gamper, contro la Juventus Women di Joe Montemurro.

Barcellona-Juve Women, la cronaca

Montemurro sceglie Aprile in porta, Nilden, Lenzini, Salvai e Boattin in difesa, Grosso, Gunnarsdottir e Caruso a centrocampo e, davanti, il tridente Cantore-Girelli-Bonansea. Dopo soli 5', però, Graham approfitta di un rivedibile disimpegno e firma l'1-0. Il Barcellona non cala la pressione e, poco dopo la mezz'ora, colpisce altre tre volte: al 33' con la sfortunata autorete di Lenzini, al 35' con una bellissima girata di Bruna e al 41' con Vicky. La girandola di cambi 'addormenta' la seconda frazione, almeno fino al 77', minuto in cui Leon sigla il pokerissimo blaugrana.

Coppa Italia femminile 2023/24, cambia il format: date e regolamento