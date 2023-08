Calendario Serie A Women, esordio Juve a Pomigliano. Date e regolamento

La Juventus Women è pronta a iniziare la nuova stagione in Serie A. Le ragazze allenate da Montemurro hanno conosciuto le loro avversarie alla prima giornata visto che la Lega ha ufficializato il calendario con tutte le relative date e le soste per la competizione. Un mese esatto alla sfida in trasferta contro Pomigliano del 16/17 settembre per le bianconere che si presentano ai nastri di partenza con la voglia di tornare a lottare per lo scudetto dopo aver lasciato spazio alla Roma nell'ultima annata.

Proprio le giallorosse apriranno la stagione sul campo del Milan, mentre poi le rossonere saranno avversarie della Juventus alla terza giornata. Le bianconere poi affronteranno in serie diversi big match: alla quinta la gara contro la Fiorentina e quella successiva a Vinovo arriva la Roma, salvo poi chiudere con il derby d'Italia contro l'Inter all'ottava.

Juventus Women, date e regolamento

Dopo la prima giornata della Serie A in data 16-17 settembre, il campionato osserverà le prime due settimane di sosta per gli impegni delle Nazionali nella Nations League femminile, si tornerà in campo per la seconda partita nelle date di 30 settembre e primo ottobre. Le altre soste previste sono quelle del weekend del 28 e 29 ottobre e del 2 e 3 dicembre. La prima fase del campionato di Serie A, che riprenderà il 13 e il 14 gennaio dopo la sosta natalizia e dopo la Supercoppa prevista per domenica 7 gennaio, si concluderà nel weekend tra il 17 e il 18 febbraio.

Immutato il regolamento rispetto a quello visto nella scorsa stagione. Dopo le prime 18 giornate si qualificheranno alla poule scudetto (conservando i punti conquistati) le prime cinque classificate mentre le altre lotteranno per la salvezza, al termine della quale l'ultima retrocederà in Serie B e la penultima disputerà lo spareggio contro la seconda del campionato di B. La seconda fase prenderà il via tra il 16 e il 17 marzo (nei due weekend precedenti sono invece previste le semifinali di Coppa Italia, ultima edizione vinta dalla Juve in finale contro la Roma all'Arechi, che si disputano in gare di andata e ritorno) e si concluderà il 18 e il 19 maggio.