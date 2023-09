Soncin nuovo ct della Nazionale Femminile: il benvenuto di Gravina

Soncin avrà al suo fianco Viviana Schiavi, ex azzurra, già nel Club Italia dal 2017: nella passata stagione ha guidato la Nazionale Femminile Under 16. Esordio il 22 settembre in occasione della prima gara di Nations League in programma a San Gallo contro la Svizzera.

Il benvenuto di Gravina a Soncin

Il presidente della FIGC Garbiele Gravina ha dato il benvenuto a Soncin alla guida dell'Italia Femminile: “Il suo amore per la maglia azzurra, la sua preparazione tecnica e il suo grande entusiasmo rappresentano elementi determinanti per l’avvio del nuovo corso delle azzurre. Ci aspetta un girone di Nations League veramente difficile, ma il nostro obiettivo è gettare le basi per la Nazionale del futuro, in ottica qualificazioni europee e mondiali. Insieme a Soncin ci sarà Viviana Schiavi, che conosce molto bene sia le calciatrici sia l’organizzazione federale. Oltre a queste scelte, a breve lanceremo un importante progetto di sviluppo per la base del movimento, che agevolerà il rilancio della crescita del calcio femminile italiano e per il quale la Federazione stanzierà un ingente contributo economico”.

Chi è Andrea Soncin nuovo allenatore della Nazionale Femminile

Nato a Vigevano il 5 settembre 1978, dopo una lunga carriera da calciatore in cui ha vestito, tra le altre, le maglie di Atalanta, Padova, Grosseto e Ascoli - con 48 reti è il terzo marcatore della storia del club bianconero - nel 2017 Andrea Soncin è entrato a far parte dello staff tecnico delle giovanili del Venezia. Ha allenato per due anni l’Under 17 del club veneto e nell’estate del 2020 è stato nominato collaboratore tecnico della prima squadra, che a fine stagione ha conquistato la promozione in Serie A. Nel 2021 ha iniziato la sua avventura come tecnico della Primavera. Nel 2018 ha partecipato al corso per allenatori a Coverciano per l'ottenimento del patentino UEFA A e nel 2021 ha conseguito la licenza UEFA Pro.