Juve Women, finisce il sogno Champions: l'Eintracht vince ai rigori

Si infrange in finale del Mini Tournament il sogno Champions per la Juventus Women, dopo il 6 a 0 contro Okzhetpes . Lotteria dei rigore fatale per le bianconere dopo l'1 a 1 dei 120'. Rigore decisivo sbagliato da Nystrom, ma poco prima anche Beerensteyn poteva chiudere la contesa ma Johannes intuisce il suo tiro e manda ad oltranza i tiri dagli undici metri.

Duro colpo per le bianconere visto anche il vantaggio siglato da Cantore a inizio ripresa prima del pari di Prasnikar. Nei tempi supplementari tante le occasioni da una parte e dall'altra: due traverse per le tedesche e una doppia occasione per la Juve con Gunnarsdottir e Boattin. L'Eintracht festeggia davanti al proprio pubblico il passaggio al prossimo tuno. Ritorno in Italia amaro per la squadra allenata da Montemurro.

Juve Women, addio Champions: così Montemurro

Non è un Joe Montemurro particolarmente entusiasta dopo l'eliminazione dalla competizione europea. Ma il tecnico, ai canali ufficiali bianconeri, non fa drammi, rimarcando come ci siano altri impegni importanti da onorare nell'arco della stagione: "Siamo delusi, abbiamo pagato i nostri errori. Si giocherà un anno senza la Champions, mi dispiace per le ragazze, ma abbiamo Serie A e Supercoppa da vincere e una Coppa Italia da riconquistare. Dobbiamo continuare ad alzare il livello e crescere. Faccio ovviamente i complimenti all’Eintracht. Queto è il calcio, a volte le cose vanno bene, altre volte non vanno. Devo solo rivedere la partita perché secondo me nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza, poi abbiamo segnato e da lì mi sembra che siamo calati. Ho cercato di cambiare un po’ il modulo e rinfrescare il centrocampo ma poi siamo arrivati ai rigori, e ai rigori è una lotteria".