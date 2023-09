Juve Women show nell’esordio Champions: super Girelli, 6-0 all'Okzhetpes

Ora affronteranno la vincente tra Slovacko e Eintracht Francoforte, nel match che metterà in palio l'accesso al secondo turno della competizione. Una fase nella quale verranno poi decretate le squadre che raggiungeranno Barcellona (campione in carica), Bayern, Chelsea e Lione alla fase a gironi. Gli accoppiamenti del secondo turno (che prevede sia andata che ritorno) verranno sorteggiati venerdì 15 settembre.

Juve tennistica contro l'Okzhetpes

La Juventus Women partiva con il favore del pronostico e in campo ha dimostrato la differenza tecnica tra le due squadre. Le ragazze di Montemurro sono passate in vantaggio dopo appena sei minuti con Girelli: colpo di testa su cross dalla destra di Boattin. La rete del raddoppio è arrivata dai piedi di Lenzini, che ha beffato il portiere avversario con un tiro-cross. L'olandese era andata vicina al gol anche in altre due occasioni. Sul finire del primo tempo Caruso ha chiuso i giochi. Nella ripresa le bianconere hanno gestito il vantaggio, dosando le forze, e poi hanno calato il poker con la doppietta di Girelli, sempre di testa e sempre su traversone di Boattin. Al 91' gioia del gol anche per Cantore e Pali.