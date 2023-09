Montemurro-Juve Women, avanti insieme: è ufficiale il rinnovo

La Juventus Women e Joe Montemurro proseguiranno il loro lavoro insieme fino al 2026. L'allenatore delle bianconere ha da poco firmato il contratto che lo lega al club per altre due stagioni, oltre alla sua scadenza naturale dell'accordo (2024). Quella che sta per cominicare è la terza annata alla guida delle Women con cui si è tolto diverse soddisafazioni.

Dall'ottimo percorso in Champions nel 2021/22 con l'arrivo ai quarti di finale della competizione fino al treble nella stessa stagione con la vittoria di Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. Un sodalizio che è pronto a proseguire in vista del nuovo anno per provare a superarsi e tornare a lottare per la conquista del tricolore, nell'ultima stagione perso dietro alla Roma poi battuta in finale di Coppa.

Montemurro-Juve Women, rinnovo e comunicato