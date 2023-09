Juve Women, abbandonato Vinovo: ecco il nuovo stadio

Sarà lo stadio casalingo delle partite delle bianconere e verrà subito testato il 30 settembre contro la Sampdoria nella prima sfida in campionato davanti i propri tifosi. Questo impianto ha aperto le porte ad amichevoli dei primi anni 2000 tra i bianconeri guidati Del Piero e il Biella e nel 2021-2022 ha ospitato le partite del Torino Primavera. Ora l'Ale & Ricky di Vinovo sarà utilizzato soltanto dalla Primavera.

Juve Women, nuovo stadio: il comunicato

