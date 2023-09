Rosucci e voglia Juve dopo l'infortunio: "C'è un tempo per rinascere"

"Esiste un tempo per nascere, uno per morire e uno per rinascere". Una frase che ha sottolineato e postato sui social Martina Rosucci. La centrocampista delle Juve Women non vede l'ora di tornare in campo dopo il brutto infortunio al ginocchio destro che non gli ha permesso di aiutare le compagne nel finale di stagione scorso e l'inizio di questo, soprattutto nelle gare del Mini Tournamenti per la qualificazione Champions ( bianconere eliminate ai rigori dall'Eintracht ).

Prima di ferragosto ha terminato la sua prima parte di riabilitazione al J|Medical, dove ha svolto sedute di rafforzamento tra palestra e piscina. Dopo un paio di giorni è tornata ad assaggiare la corsa sul campo: "Correre... con le scarpe da calcio... a Vinovo... niente da aggiungere" è stato il post della calciatrice. Dopo cinque mesi sta piano piano lavorando per ritrovare la condizione e soprattutto il ritorno sul rettangolo verde in gare ufficiali.

Rosucci, voglia di Juve e di rinascita

La distanza dal campo e dalle ragazze nelle partite è stato difficile per chi, come lei, in campo ha sempre dato tutto per la maglia Juve, una seconda pelle. Ma non ha mai smesso di sostenere le sue compagne anche fuori dal campo o in Tv nelle trasferte perché è il senso d'appartenenza del bianconero che l'ha spinta a provare a essere d'aiuto in una situazione per le molto complicata.

Non più tardi di una settimana fa, sempre su Instagram, Rosucci ha pubblicato un video con i suoi allenamenti nel quartier generale bianconero, in campo e col pallone, accompagnati da una frase: "Perché è qualcosa che c'è... è nella mia mente!". Un concentrato di voglia di Juventus e, soprattutto, di tornare a giocare e rinascere sul campo dopo il buio dell'infortunio.