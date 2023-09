Salvai: “Che male la Champions, ma la Juve Women saprà riscattarsi”

Questo inizio di stagione non se lo scorderà facilmente. In parte la farà per sempre sorridere, per la restante per sempre (rim)piangere. In meno di 48 ore, infatti, Cecilia Salvai è passata dalla gioia della proclamazione a dottoressa in Economia e Commercio alla delusione per l’eliminazione dalla Champions League. A cui, peraltro, ha dovuto assistere dalla panchina, frenata da una lombalgia.



Qual è l’umore all’interno dello spogliatoio?

«C’è tanta delusione, indossare questa maglia genera sempre aspettative alte e noi giocatrici siamo le prime a saperlo. Siamo ambiziose e quindi l’eliminazione ci ha fatto molto male. Allo stesso tempo, però, sin dal primo allenamento di martedì ho ritrovato una squadra tranquilla e focalizzata sul prossimo obiettivo, l’esordio in campionato».



Qual è stata la prima cosa che vi ha detto Montemurro alla ripresa?

«Che questa eliminazione sarà un bel banco di prova soprattutto a livello personale e che dovrà servire anche per la nostra crescita».



A mente fredda, c’è qualcosa che ha inciso più di tutto su quella sconfitta?

«Sicuramente non solo i 120’ di gioco. Si poteva fare meglio e l’avversario era alla portata, è vero. Ma se rigiocassimo quella gara tra un mese forse potrebbe finirebbe diversamente: ci sono state tante dinamiche esterne che hanno inciso, a partire dalla ricostruzione del gruppo dopo un’estate condizionata dal Mondiale. La realtà è comunque che non ci sono alibi e nemmeno li vogliamo cercare».



Domani riparte la Serie A: che campionato si aspetta?

«Sono curiosa di vedere Inter e Milan, hanno costruito due ottime rose. In generale credo sarà sulla falsa riga dell’ultimo, con la Roma, noi e le due milanesi protagoniste di un duello sempre più livellato e, quindi, più divertente».



Quanto crede che inciderà il cambio di casa per voi?

«Giocare su un campo in erba ci rende molto felici! Anche se lasciare Vinovo per Biella sarà un po’ come lasciare la nostra casa dove abbiamo vinto tanto. Allo stesso tempo si tratta di una scelta fatta anche per permettere a sempre più persone di venire allo stadio e sarà nostro compito far affezionare anche un pubblico nuovo».