Juve Women, Beerensteyn show: poker alla Samp e risposta alla Roma

La Juventus Women ha trovato la sua seconda vittoria in campionato contro la Sampdoria. Le ragazze di Montemurro sono riuscite a trovare i tre punti per dare una risposta alla Roma, vittoriosa nell'anticipo contro il Como. Le bianconere hanno gestito bene la prima frazione con il vantaggio firmato Garbino al 20esimo. Nella ripresa è arrivata la rete su rigore di Taty, dopo il fallo causato da Peyraud Magnin. Alla rete dell'1 a 1, per, si è risvegliata la Juve con Beerensteyn show, E' stato dell'olandese il gol del 2 a 1 e poi quello del poker finale. Nel mezzo è arrivata anche la rete di Cristiana Girelli. Nonostante ha chiuso la partita in dieci per l'espulsione di Gunnarsdottir (per doppio giallo) la formazione allenata da Montemurro è riuscita a gestire il vantaggio e a chiudere i giochi.