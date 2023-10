Diretta Juve Women-Sampdoria ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Juve Women-Sampdoria: diretta tv e streaming

Il fischio d'inizio del match tra la Juve Women e la Sampdoria è atteso alle 18.00. Esordio assoluto per le bianconere nello stadio La Marmora di Biella. Il match sarà trasmesso in diretta su Dazn e anche sul sito della Figc. Non sarà possibile vedere il match in chiaro.

Le probabili formazioni di Juve Women-Sampdoria

JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Sembrant, Cascarino, Nilden; Gunnarsdottir, Palis, Grosso; Cantore, Nystrom, Beerensteyn. Allenatore: Montemurro.

SAMPDORIA (4-4-2): Karresma; De Rita, Benoit, Heroum, Oliviero; Cuschieri (70′ Taty), Re, Schatzer, Giordano; Bragonzi, Tarenzi. Allenatore: Mango.

ARBITRO: Luca De Angeli di Milano