Juve Women, Beerensteyn ai saluti dopo due stagioni: è ufficiale

Il restyling della rosa della Juve Women passa dalla fine dell'avventura in bianconero per giocatrici che sono state il punto di riferimento negli ultimi anni. Oltre all'addio di Julia Grosso è ufficiale anche la fine dell'avventura con la Vecchia Signora per Lineth Beerensteyn dopo due stagioni.

Beerensteyn e quel gol decisivo all'Inter

Il comunicato ufficiale della Juve ripercorre le tappe di Beerensteyn in Piemonte: "Approdata in bianconero nell'estate del 2022, l'attaccante olandese lascia i nostri colori con 22 reti all'attivo – due di queste siglate in Women's Champions League contro Arsenal e Zurigo nella sua prima annata alla Juventus Women – in 66 presenze e dopo avere vinto due trofei, la Coppa Italia nel 2022/2023 e la Supercoppa Italiana quest'anno. Di reti belle e importanti Lineth ne ha segnate diverse con la nostra maglia: sicuramente quella più significativa della sua esperienza italiana è quella messa a segno l'11 marzo 2023 nella semifinale di ritorno della Coppa Italia Femminile contro l'Inter, in pieno recupero, che è valsa l'approdo in finale, poi vinta contro la Roma".

Beerensteyn, i numeri dell'ultima stagione con la Juve

I numeri sono quelli di una top-player: "Abbiamo parlato dei suoi gol, ma una menzione a parte la meritano anche i suoi assist. Soffermandoci, infatti, sull'ultima stagione disputata, nessuna giocatrice bianconera ha servito più assist di Beerensteyn in questa Serie A Femminile: sei, esattamente come Maëlle Garbino. La sua rapidità di gamba e la sua tecnica le hanno permesso di essere anche la giocatrice con il maggiore numero di giocate all’interno dell’area avversaria (162) e di tiri nello specchio (37) in questo campionato. Grazie di tutto, Lineth, e buona fortuna per il tuo futuro!"