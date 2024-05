Juve Women e Grosso, le strade si separano: "Indimenticabile ogni momento"

La Juve Women ringrazia grosso: "Lascia un ricordo forte, buona fortuna!"

Nel comunicato della Juve non mancano parole d'elogio per il contributo alla causa offerto dall'ormai ex bianconera: "Julia lascia un ricordo forte, che arriva indubbiamente dalle sue prestazioni in campo, e su tutto basti dire che è l’unica centrocampista nata negli anni 2000 che nelle ultime quattro stagioni di Serie A ha preso parte a più di 15 marcature: 17 – nove gol e otto assist; spesso presente nelle occasioni da gol della Juventus, in fase di creazione, di assistenza o, appunto, di trasformazione dell’azione, Julia è però anche la gioia e il divertimento di questo sport: basta vederla sorridere, come si diceva, per averne una prova. Ed è con questo sorriso e questo spirito che la ringraziamo di tutto e le auguriamo il meglio per la sua carriera. Thank you, Julia, and good luck!"

Grosso saluta la Juve: "Ogni momento è stato indimenticabile"

La calciatrice canadese ha utilizzato il suo profilo Instagram per congedarsi dalla Juve: "Mentre il mio tempo alla Juventus volge al termine, volevo solo esprimere la mia gratitudine per gli incredibili anni che abbiamo condiviso. I ricordi che abbiamo creato insieme avranno sempre un posto speciale nel mio cuore, e mi sento così fortunata ad aver fatto parte di questa fantastica famiglia. Ogni momento è stato davvero indimenticabile, grazie a tutte le persone meravigliose che ho incontrato lungo il percorso".