Juve Women, quando esordirà Alisha Lehmann? Il calendario

Dopo l'arrivo di Alisha Lehmann alla Juventus Women, il conto alla rovescia per il suo esordio in campo è subito iniziato. E ora con l'uscita del calendario del campionato femminile, si può cerchiare di rosso la data per l'esordio della svizzera. La squadra di Canzi debutterrà fuoricasa contro il Sassuolo con l'obiettivo di iniziare subito bene per mettere pressione alla Roma e alle rivali per lo scudetto.