Alisha Lehmann: “Io e Douglas Luiz alla Juve, un sogno. Prima ero nervosa…”

Questa la nota con cui il club ha presentato la nuova calciatrice: "Alisha Lehmann è una nuova giocatrice delle Juventus Women: per lei contratto con la squadra bianconera fino al 30 giugno 2027 , arrivata a Torino dall’Aston Villa. Esterno d’attacco di fama internazionale, Lehmann rinforza il reparto offensivo delle bianconere - reduce da una stagione in cui ha raccolto complessivamente 17 presenze e tre gol, in parte limitata dagli infortuni".

La calciatrice svizzera di 25enne ha iniziato a giocare a 9 anni ne aveva soltanto nove nel Konolfingen, passando allo Young Boys con cui nel 2016 ha esordito nella Serie A femminile svizzera. Nel campionato successivo è miglior realizzatrice giallonera con 9. Il passaggio in Inghilterra al, poi il prestito all'Everton, successivamente l'arrivo al Birmingham, e infine l'Aston Villa, dove ha giocato le ultime tre stagioni come attaccante esterno. In Inghilterra, in tutto, ha collezionato 19 gol e 10 assist, il che le ha consentito di arrivare anche in nazionale (con la Svizzera 52 apparizioni, di cui 2 al Mondiale 2023. Un nuovo rinforzo importante per mister Canzi, che avrà una freccia in più al proprio arco. E intanto sono arrivate le prime dichiarazioni di Alisha Lehmann come nuova calciatrice bianconera...