Juve Women, girone Champions durissimo: avversarie e programma

"Con una doppia sfida entusiasmante, da sogno, la Juventus Women ha conquistato l'accesso alla fase a gironi della UEFA Women's Champions League eliminando, con un computo totale fra andata e ritorno di 5-2, la semifinalista dell'edizione passata PSG". Inizia così la nota diramata dal club bianconero sul proprio sito ufficiale, nella quale celebra la prima squadra femminile, reduce dall'impresa nel turno preliminare della massima competizione continentale. Il comunicato, poi, prosegue presentando le avversarie delle ragazze di mister Canzi nella fase a gironi: "Dopo la magica serata di ieri in quel di Parigi, quest'oggi, a Nyon, è andato in scena il sorteggio delle avversarie bianconere che saranno, nel girone C, Bayern Monaco, Arsenal e Valerenga".