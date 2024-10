Del Piero torna alla Juve, ecco Dorotea! L'emozionante post di papà e mamma

Da un Del Piero a...un'altra. Dorotea, figlia d'arte della bandiera della Juventus , ha firmato il suo primo contratto con il club bianconero e si aggregherà alle Women Under 17 . Ad annunciarlo sono stati i genitori della giovane con un video condiviso sui rispettivi canali dove la si vede posare con le calciatrici bianconere e poi con mamma Sonia Amoruso e papà Alex . Il tutto seguito da un commovente commento: "Ci fai sentire orgogliosi ogni giorno con la tua gentilezza, il tuo duro lavoro e la tua determinazione. Lavora sempre sodo, sii onesta e sii orgogliosa di chi sei. Hai ancora molta strada da fare, continua a impegnarti per perseguire i tuoi sogni! ".

Dorotea Del Piero alla Juventus Women, i commenti dei tifosi

"Un Del Piero alla Juventus, giuro che non sto piangendo", il primo dei tanti commenti dei tifosi bianconeri che si sono scatenati alla notizia di un ritorno di un Del Piero in casa Juve. Un'altra utente invece scrive "non sai che regalo straordinario hai fatto a ogni piccolo, grande juventino, Dorotea. La storia di un grande amore continua con te: che tu possa essere per le ragazzine di oggi e domani quello che è stato tuo padre, le premesse ci sono tutte". E ancora "I vostri colori, la vostra storia".

