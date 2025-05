Juventus-Roma diretta finale Coppa Italia femminile: risultato in tempo reale, orario e dove in tv

L'ultimo passo per concludere la stagione in modo stellare: la Juventus Women dopo la vittoria del campionato , ora cerca il double e la conquista della Coppa Italia . Per alzarla le ragazze di Canzi dovranno superare la Roma , un avversario molto complicato. Il fischio d'inizio è previsto per le 18.00 nel campo neutro del Senigaglia di Como. Un bel palcoscenico per una grande partita. "Siamo andati oltre le aspettative e abbiamo scritto una bella pagina di sport", ha detto il tecnico bianconero alla vigilia. Ora spera che l'epilogo possa essere come qualche settimana fa.

19:20

Ammonizione anche per la Juve

56' - Giallo per Harviken che interrompe irregolarmente l'azione della Roma

19:19

La Juve sfiora il quinto gol

55' - Contropiede letale delle bianconere, Cantore pesca con un pallonetto Bonansea in area che colpisce di testa ma non trova la porta da ottima posizione

19:18

Giallorosse in pressing

55' - Di Guglielmo si smarca perfettamente in area, riceve palla ma il suo destro di controbalzo termina alto

19:09

Subito Roma in attacco

46' - Cross insidiosissimo sul secondo palo, ma la neo entrata Pilgrim calcia malissimo da ottima posizione

19:08

Inizia la ripresa

46' - Comincia il secondo tempo tra Juventus Women e Roma. Tra le giallorosse entrano Pilgrim e Viens, sostituiscono Troelsgaard e Glionna

19:02

Dominio a tinte bianconere

Dopo i primi 45' partita senza storia: la squadra di Massimiliano Canzi letale. Tanto cinismo e opportunismo per la Juventus Women, che ha terminato la prima frazione indirizzando la finale di Coppa Italia

18:52

Finisce il primo tempo

45' + 3' - Gara a senso unico al duplice fischio: si va all'intervallo con la Juventus Women avanti per 4-0 sulla Roma

18:52

Primo giallo del match

45' + 2' - Troelsgaard riceve la prima ammonizione per fallo su Boattin

18:49

Concessi 3 minuti di recupero

45' - Ancora 180 secondi prima dell'intervallo

18:44

Decisiva Peyraud-Magnin

40' - Tiro cross insidiosissimo di Giacinti, l'estremo difensore juventino tocca provvidenzialmente con la punta delle dita deviando in corner

18:39

POKER PER LE BIANCONERE!

34' - Girelli trova un gol stupendo! Cross di Boattin, colpo di testa chirurgico che va sul palo lontano, tocca il montante e si insacca in rete: è doppietta

18:35

TRIS DELLA JUVE!

30' - Gol dell'ex per Thomas. Il tiro di Girelli viene ribattuto, arriva la classe 1995 che conclude forte: deviazione decisiva che dà una traiettoria beffarda alla sfida, scavalcata Ceasar e palla in porta

18:31

Cantore tenta l'eurogol

27' - Cantore tenta la conclusione da quasi 40 metri, Ceasar rientra in tempo tra i pali con l'estremo difensore che riesce a deviare in corner

18:28

Cooling break

24' - Stop alla sfida, con le due squadre che si dissetano prima di riprendere il gioco

18:25

RADDOPPIO DELLA JUVE!

21' - Secondo gol delle bianconere: errore in impostazione da parte della Roma, ne approfitta Cantore che si invola verso la porta e davanti a Ceasar non sbaglia, è 2-0

18:20

Reazione della Roma

15' - Sugli sviluppi di calcio d'angolo Giacinti colpisce in rovesciata, conclusione di stile che per poco non inquadra lo specchio della porta

18:17

VANTAGGIO DELLA JUVE!

13' - Ceasar intuisce ma non ci arriva: Girelli calcia un rigore perfetto e porta le bianconere in vantaggio

18:16

Calcio di rigore per la Juve!

12' - Sugli sviluppi di calcio di punizione Girelli anticipa Ceasar che atterra l'attaccante bianconera

18:10

Fase di studio

6' - Inizio a ritmi bassi, con le due squadre nelle prime battute non hanno ancora cercato accelerazioni

18:04

Inizia la partita

1' - Comincia la finale di Coppa Italia femminile tra le bianconere e le giallorosse

17:58

Squadre in campo

Juve e Roma scendono sul terreno di gioco accompagnate dal canto di Valeria Altobelli, che intona l'Inno di Mameli

17:50

Mister Canzi: "Bello esserci"

A pochi minuti dal fischio d'inizio, ai microfoni di Sky Sport, a parlare è il tecnico bianconero Massimiliano Canzi: "Bello essere qua, cornice meravigliosa. Ci siamo arrivati anche con fatica, contro squadre di livello come Lazio e Fiorentina. Bello esserci, il posto è bello. Come mi hanno aiutato le ragazze? Mi hanno aiutato a capire cos'è questo club, cos'è la Juventus, come si preparano le partite a certi livelli. E poi si son messe a disposizione per apprendere ciò che potevo dare, mi hanno dato tanto".

17:39

Testa a testa

Quella di quest'oggi sarà la quinta finale tra Juve Women e Roma in tutte le competizioni: dopo le due di Coppa Italia nel 2022 e 2023, e le due di Supercoppa Italiana nel 2022 prima e nel 2024 poi. La compagine bianconera ha conquistato il trofeo in tre occasioni: a fare eccezione la sconfitta ai calci di rigore in Supercoppa il 5 novembre 2022 (1-1 il risultato dopo i tempi regolamentari e supplementari).

17:28

Girelli, numeri da capogiro in Coppa

Una gara importantissima per la Juve, per fare il bis dopo lo Scudetto. Mister Canzi punterà inevitabilmente su Cristiana Girelli: nessuna giocatrice della Juve ha realizzato più gol di lei in maglia bianconera sia in generale in Coppa Italia (15 come Barbara Bonansea) che contro la Roma nella competizione: due (come Sara Gama).

17:20

Salvai suona la carica

A parlare prima del match in casa bianconera è stata Cecilia Salvai ai canali ufficaili del club: "Possiamo portare a casa un altro trofeo in questa stagione, questa settimana ci siamo concentrate e abbiamo preparato al meglio questa partita che per noi è importantissima. Sarà una partita speciale per tutti, vogliamo chiudere in bellezza la stagione, sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte".

17:12

Juve Women-Roma, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte dei due allenatori:

JUVENTUS WOMEN: Peyraud-Magnin; Kullberg, Salvai, Harviken; Thomas, Brighton, Schatzer, Boattin; Cantore, Girelli, Bonansea.

A disposizione: Proulx, Capelletti, Lehmann, Rosucci, Vangsgaard, Bennison, Godo, Beccari, Bergamaschi, Calligaris, Krumbiegel, Lenzini.

Allenatore: Canzi.

ROMA: Ceasar, Minami, Di Gugliemo, Giacinti, Giugliano, Haavi, Glionna, Kuhl, Thogersen, Linari, Troelsgaard.

A disposizione: Merolla, Kresche, Viens, Corelli, Pilgrim, Oladipo, Pante, Pandini, Cissoko, Kim.

Allenatore: Spugna.

Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como