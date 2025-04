Diretta Juventus-Milan femminile: match point scudetto per le Women

Le Juventus Women scendono in campo per una partita molto importante contro il Milan. Le bianconere, infatti, in caso di vittoria potranno festeggiare con anticipo lo scudetto perché le inseguitrici non avrebbero più spazio per recuperare. La formazione allenata da Max Canzi scende in campo nell'anticipo e lo fa alle 17:30 nello stadio di casa. L'occasione è ghiotta nonostante l'avversaria non è di quelle più agevoli, ma Girelli e compagne hanno dimostrato nell'arco della stagione di poter fare la voce grossa contro chiunque. "Le nostre motivazioni sono completamente diverse: noi vogliamo e dobbiamo conquistare il risultato pieno" ha sottolineato il tecnico alla vigilia