Alisha Lehmann, il messaggio Juve per Girelli. E quei like di Douglas...

Il gran gol di Cristiana Girelli , purtroppo, non è bastato all' Italia femminile per battere il Portogallo nel secondo turno degli Europei femminili. A beffare le azzurre proprio all'89' è stata la rete di Gomes che ha portato il risultato sull'1-1 finale . Quello che resta, però, è l'incredibile gesto tecnico della calciatrice della Juventus: tiro a giro da fuori area impossibile da parare e che si stampa proprio sotto l'incrocio dei pali. Una rete che, restando in tema Juve, ricorda il marchio di fabbrica a cui aveva abituato tutti un certo Alessandro Del Piero . E che non è passata inosservata a nessuno.

Alisha, l'Europeo e i like di Douglas...

Un messaggio di congratulazioni pubblico, intanto, è stato pubblicato dalla sua compagna di squadra alla Juve Alisha Lehmann. "Che gol, Cristiana! Sono così contenta per te... una giocatrice che merita tutto!". Alisha, che è stata convocata dalla Svizzera, fino a questo momento non è ancora scesa in campo e ha visto dalla panchina prima il ko contro la Norvegia e il successo per 2-0 contro l'Islanda delle sue compagne. Ora il match decisivo contro la Finlandia (sempre a 3 punti) per l'accesso alla fase ad eliminazione diretta. La convocazione della bianconera con la sua Nazionale, inoltre, è arrivata in extremis dopo l'infortunio di Alena Bienz del Colonia. E, oltre a catturare l'attenzione anche su Instagram per i nuovi outfit sfoggiati con tanto di scarpe con la scritta "Alisha", intanto spunta fuori un altro particolare social: le voci sulla sua rottura con Douglas Luiz non sono mai state smentite, ma agli occhi dei tifosi più attenti non è sfuggito il fatto che il centrocampista brasiliano, da qualche tempo, è tornato a fare il "pieno di like" sotto le sue foto...