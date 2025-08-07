La Juve saluta Lisa Boattin: andrà in Usa come Sofia Cantore 

La Juve Woman perde uno dei suoi pilastri, direzione Stati Uniti. Dopo la partenza dell'attaccante Sofia Cantore, passata ai Washington Spirit per firmare un contratto di tre anni, lo stesso percorso sarà svolto da Lisa Boattin. Il difensore, colonna dall'Italia agli ultimi europei, si trasferirà però ad Houston e sarà la seconda azzurra ad approdare nel calcio a stelle e strisce proprio dopo Sofia Cantore. La Juventus ha deciso di lasciarla andare anche perchè sarebbe andata in scadenza nel giugno 2026, non avendo accettato la proposta di rinnovo della società bianconera risalente alla passata stagione.