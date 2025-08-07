Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

La Juve saluta Lisa Boattin: andrà in Usa come Sofia Cantore 

Il difensore in scadenza con i bianconeri saluta e va in Texas dopo 8 stagioni e 14 trofei
2 min
BoattinJuventus WomanJuventus
La Juve saluta Lisa Boattin: andrà in Usa come Sofia Cantore  © Juventus FC via Getty Images

La Juve Woman perde uno dei suoi pilastri, direzione Stati Uniti. Dopo la partenza dell'attaccante Sofia Cantore, passata ai Washington Spirit per firmare un contratto di tre anni, lo stesso percorso sarà svolto da Lisa Boattin. Il difensore, colonna dall'Italia agli ultimi europei, si trasferirà però ad Houston e sarà la seconda azzurra ad approdare nel calcio a stelle e strisce proprio dopo Sofia Cantore. La Juventus ha deciso di lasciarla andare anche perchè sarebbe andata in scadenza nel giugno 2026, non avendo accettato la proposta di rinnovo della società bianconera risalente alla passata stagione.

La Juve saluta Lisa Boattin

Il comunicato della Juventus nel salutare Lisa Boattin è suggestivo: "Ci sono storie che non hanno bisogno di tante parole. Bastano le immagini, i ricordi. Bastano le maglie sudate, le corse sulla fascia, gli abbracci dopo un gol, dopo un trionfo. E se c’è una certezza è che la storia di Lisa Boattin resterà scritta per sempre nella memoria del nostro Club.

Oggi questa storia si chiude: questo bellissimo viaggio trascorso insieme è arrivato a destinazione". Boattin saluta dopo aver vinto 14 trofei in bianconero, di cui 6 campionati, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe italiane.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Femminile

Da non perdere