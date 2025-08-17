Cantore, l’ex Juve fa la storia: si prende Washington con un capolavoro alla Ronaldinho

Un debutto da sogno per l' ex Juve Sofia Cantore , che entra nella storia del calcio femminile italiano: è la prima azzurra a trovare la rete nel massimo campionato statunitense, la NWSL (National Women's Soccer League). L’attaccante lecchese, classe 1999, ha siglato il gol dell’1-0 nella sfida tra Washington Spirit e Racing Louisville , terminata poi 2-2, con una splendida conclusione dai 25 metri. Una rete alla Ronaldinho in una gara da incorniciare e che dimostra tutta la sua qualità e valore internazionale.

Cantore e il passaggio in USA da record

Cantore è passata quest’estate al club della capitale americana per la cifra record – in ambito italiano – di 300mila euro, confermandosi tra i talenti più ambiti del panorama internazionale. La sua parabola calcistica è iniziata nei campetti dell’oratorio, poi è proseguita al Fiamma Monza ed è decollata con la maglia della Juventus Women. Ora ha raggiunto una nuova tappa negli USA ai Washington Spirit, in quello che è considerato il campionato più competitivo e ricco al mondo. E subito ha dimostrato tutta la sua classe, così come in Nazionale, dove è una delle colonne della nuova generazione azzurra. Cantore ha contribuito al brillante cammino dell’Italia fino alla semifinale degli ultimi Europei, dove le ragazze di Soncin si sono arrese soltanto nei minuti finali contro l’Inghilterra, futura campionessa. Nella passata stagione, con la Juventus, ha messo a segno 18 gol in 39 presenze, alzando al cielo sia lo Scudetto che la Coppa Italia. Un'annata che l'ha fatta entrare nell'Olimpo con le migliori.

Cantore candidata il Pallone d’Oro insieme a Girelli

L'annata di Cantore è da incorniciare e le è valsa anche la candidatura al Pallone d’Oro femminile, dove figura tra le finaliste insieme a un’altra colonna del calcio italiano: Cristiana Girelli, fuoriclasse della Juventus Women. Un riconoscimento che conferma la crescita e la visibilità internazionale delle calciatrici italiane, pronte a recitare un ruolo da protagoniste anche nelle competizioni globali.