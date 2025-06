Cantore, l'addio alla Juve Women è ufficiale: "Difficile trovare un modo..."

Juve Women, Cantore al Washington Spirit: il comunicato

Ad ufficializzare il trasferimento è stata la Juventus con un lungo comunicato che recita quanto segue: "Scatto in profondità lungo la fascia, controllo perfetto, uno contro uno, tunnel all’avversaria andando dritta verso l’area di rigore, finta, conclusione sul secondo palo. Gol. È difficile trovare un modo per racchiudere e mettere insieme tutti i tasselli che compongono la personalità e il talento di Sofia Cantore, ma la rete segnata contro il PSG nella gara d’andata della super sfida di qualificazione dello scorso settembre ne tiene insieme un bel po’, tra tecnica, voglia, qualità e rapidità.

Una calciatrice diventata nel corso degli anni una delle protagoniste della Juventus Women. Dopo tanti successi conquistati insieme, le strade della nostra squadra e quella di Sofia Cantore si dividono: l’attaccante bianconera passerà a titolo definitivo al Washington Spirit, dopo aver indossato la maglia della Juventus Women per 128 volte in carriera, a partire da quei 17 minuti finali nella vittoria per 3-0 contro l’Atalanta Mozzanica del 30 settembre 2017 - una gara da incorniciare per lei, che proprio quel giorno compiva 18 anni, festeggiando la maggiore età con l’esordio in Serie A.

Cantore infatti è diventata grande in bianconero sotto tutti i punti di vista, conquistando Scudetti e trofei, scalando le gerarchie e ritagliandosi un posto sempre più importante all’interno della nostra squadra - fino alla definitiva consacrazione nell’annata appena conclusa, di gran lunga la migliore della sua carriera con 18 gol in 39 partite. L’ultimo arrivato nella gara del congedo, nel 4-0 in finale di Coppa Italia, per chiudere il cerchio esattamente come l’aveva aperto: con una vittoria. Una grande professionista dal sorriso e dall’entusiasmo contagioso che salutiamo con grande affetto: grazie Sofi, buona fortuna per il futuro!".

