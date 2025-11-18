Juventus-Lione: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Women's Champions

Le dichiarazioni di Girelli

"Il Lione è una squadra che può contare su qualità individuali in tutte le giocatrici e negli anni mi ha sempre impressionato per costanza e capacità di reggere la pressione. Ha cambiato diverse giocatrici, è una squadra che ha cambiato allenatore l'anno scorso e da quando l'ho affrontata la prima volta con il Brescia ha saputo modificare il suo modo di giocare stagione dopo stagione. Noi dovremo giocare la nostra partita, con coraggio e con la solita fame, e osare anche un po' perchè contro squadre così forti serve sempre essere imprevedibili" - ha spiegato Cristiana Girelli in conferenza stampa. Poi ha proseguito: "Raggiungere Boattin al secondo posto per presenze con questa maglia? Non sapevo di questa statistica, mi rende molto orgogliosa e raggiungere Lisa sarebbe fantastico perchè lei ha contribuito a scrivere pagine di storia molto importanti di questo Club. Il mio focus e quello della squadra sarà soltanto uno: giocare al meglio la partita di domani.