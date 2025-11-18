Juventus-Lione: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Women's Champions

La Juve Women dopo la buona prova contro il Genoa in campionata è pronta a confermarsi anche in Champions League. Le bianconere di Canzi anche in Europa stanno lasciando il segno e contro l'Atletico Madrid hanno dimostrato la loro forza. Ora di fronte hanno il Lione, tra le squadre più forti del mondo e pluri vincitore della competizione (otto titoli). Le francesi sono a punteggio pieno a 9 punti, insieme al Barcellona e Manchester United, nel girone unico. Canzi e Girelli in conferenza stampa hanno analizzato la sfida, ripetendo a gran voce una parola chiacve: "Coraggio".
Dove vedere Juve Women-Lione
Le bianconere sfideranno al "Pozzo-La Marmora" di Biella il Lione: fischio d'inizio dell'incontro fissato per le ore 18:45. La sfida tra le Women e la squadra francese sarà visibile in esclusiva su Disney+ tramite Smart TV in diretta streaming.
- Partita: Juventus-Lione femminile
- Data: mercoledì 19 novembre
- Orario: 18.45
- Canale TV: -
- Streaming: Disney+
Juventus Women-Lione, le probabili formazioni
JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Kullberg, Harviken, Salvai, Carbonell; Brighton, Stolen Godo, Walti; Thomas, Vangsgaard, Girelli. All. Canzi
LIONE (4-3-3): Endler; Tarciane, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Shrader; Diani, Hegerberg, Brand. All. Giraldez
Le dichiarazioni di Girelli
"Il Lione è una squadra che può contare su qualità individuali in tutte le giocatrici e negli anni mi ha sempre impressionato per costanza e capacità di reggere la pressione. Ha cambiato diverse giocatrici, è una squadra che ha cambiato allenatore l'anno scorso e da quando l'ho affrontata la prima volta con il Brescia ha saputo modificare il suo modo di giocare stagione dopo stagione. Noi dovremo giocare la nostra partita, con coraggio e con la solita fame, e osare anche un po' perchè contro squadre così forti serve sempre essere imprevedibili" - ha spiegato Cristiana Girelli in conferenza stampa. Poi ha proseguito: "Raggiungere Boattin al secondo posto per presenze con questa maglia? Non sapevo di questa statistica, mi rende molto orgogliosa e raggiungere Lisa sarebbe fantastico perchè lei ha contribuito a scrivere pagine di storia molto importanti di questo Club. Il mio focus e quello della squadra sarà soltanto uno: giocare al meglio la partita di domani.
Il gap con le altre squadre in Europa? Dipende con quali squadre avviene questo confronto. Il Lione di quest'anno è molto forte e a oggi mi sento di dire che può essere una delle favorite, se non la favorita, per vincere la Women's Champions League. La nostra mentalità quest'anno, fino a questo momento, è stata una mentalità vincente da grande squadra e chiaramente è successo perchè abbiamo fatto esperienza. La mentalità vincente la sviluppi soltanto facendo esperienza, giocando partite di questo tipo. Il Lione, in particolare, è stato un po' il "termometro" della nostra crescita. Dal primo doppio confronto nel 2021 siamo cresciute tantissimo, siamo maturate, ed è bello poterci confrontare anche quest'anno con loro. Mi aspetto una partita di assoluto livello domani, dovremo avere sia pazienza che grande coraggio, due ingredienti fondamentali in questo tipo di gare. Curare ogni minimo dettaglio potrà fare la differenza, anche perchè ogni minimo errore lo paghi a caro prezzo".
Canzi, la conferenza stampa
"È chiaro che sotto l'aspetto motivazionale e mentale la partita contro il Lione si prepara da sola. Sicuramente Cristiana ha utilizzato una parola chiave che è "coraggio". Non è l'unica parola chiave, ma è la più importante. Coraggio e consapevolezza di quello che siamo e che possiamo essere saranno fondamentali. La sfida di domani sicuramente sarà fondamentale per il nostro percorso in Women's Champions League, un crocevia importante. Contro qualsiasi avversaria noi entriamo in campo per vincere, ma siamo consapevoli che oltre ai punti conterà anche la differenza reti, di conseguenza anche questo è un aspetto fondamentale da tenere in considerazione" - ha detto l'allenatore della bianconere, Canzi, in conferenza stampa.
Poi ha continuato: "La partita contro la Fiorentina? Sicuramente anche quella sarà una sfida importantissima, ma come ho sempre detto pensiamo a una gara dopo l'altra, di conseguenza il focus è soltanto sul Lione, una squadra mostruosa, stratosferica, che nelle ultime tredici partite in UWCL ne ha vinte dodici. Davanti abbiamo una partita complicatissima, ma daremo tutte noi stesse per uscire dal campo con un risultato positivo. C'è un aspetto in particolare su cui fare attenzione? Sì, tutto. Domani più che mai sarà necessario giocare una partita perfetta. Conosciamo molto bene il valore delle nostre avversarie, ma abbiamo individuato anche alcuni piccoli punti deboli e proprio lì dovremo puntare". Poi ha concluso: "Chi non ci sarà? Barbara (Bonansea) non sarà della partita, come probabilmente anche Eva (Schatzer). La prima ha una lesione di basso grado, niente di grave, ma ci vorrà del tempo per recuperarla. Eva la stiamo ancora valutando, capiremo, anche se posso già dire che sarà difficile vederla domani. Walti, invece, ha un fastidio al muscolo tibiale, ma contiamo di averla a disposizione per questa partita".
