Canzi e Bonansea sfidano il Wolfsburg: "Per nessuno è facile affrontare la Juve Women"

La Juve Women si prepara a scendere in campo contro il Wolfsburg , match di andata dei quarti di finale di Uefa Women Champions League . Per le bianconere sarà un'occasione importantissima: vincere in Germania per poter giocare con maggiore tranquillità la prossima settimana la gara di ritorno allo Stadium. L'obiettivo è chiaro ed è quello di raggiungere le semifinali della competizione, che vorrebbe dire essere tra le migliori quattro squadre d'Europa. Alla vigilia dell'incontro l'allenatore delle bianconere Massomiliano Canzi è quindi intervenuto in conferenza stampa .

"Dentro o fuori, sono partite che si preparano da sole"

"Queste sono partite da dentro o fuori - ha detto l'allenatore della Juve Women -, che sotto l'aspetto della concentrazione e della motivazione si preparano da sole. Fortunatamente ho in squadra giocatrici di grande spessore ed esperienza, sotto l'aspetto mentale non c'è bisogno di aggiungere nulla. Dobbiamo fare attenzione alla qualità individuale delle giocatrici del Wolfsburg, al loro impianto di gioco e anche alla tradizione di un club che in passato ha fatto grandi cose a livello europeo. Il gruppo e la squadra sta bene, mancheranno Martina Rosucci e Cecilia Salvai, entrambe presenti con il gruppo, ma che non saranno della partita".

L'emozione di una partita così importante

Canzi ha poi parlato delle emozioni che sta provando in vista di una partita così importante: "Per me a livello personale sarà emozionante, è un traguardo figlio di un percorso iniziato a luglio 2024 in cui ci siamo già tolte grandi soddisfazioni: essere arrivate qua non è un caso, ce lo siamo meritate. Quindi dobbiamo essere contente di salire su un palcoscenico del genere, ma consapevoli delle nostre qualità. La nostra forza quest'anno in Europa e non solo è stata la compattezza difensiva: sappiamo che organizzazione e applicazione in fase di non possesso saranno cruciali. Le grandi squadre devono avere nel proprio bagaglio la capacità di vincere le partite in ogni modo: dominando, sapendo soffrire, giocando una partita sporca. Di certo faremo di tutto per passare il turno: ben venga questa gara in questo momento della stagione".