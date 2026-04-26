Napoli-Juve Women, una sfida che vale la Champions. Canzi: "Dipende da noi"

Non sarà una finale di Champions, ma certamente avrà il sapore di una finale “ per la Champions ”. Sabato prossimo all’ora di pranzo la Serie A Women Athora regala una delle sfide più pesanti dell’intera stagione: Napoli e Juventus, infatti, si troveranno una di fronte all’altra con il medesimo obiettivo. Il terzo posto, ultimo utile per la qualificazione in Champions League dopo che ieri, con la vittoria in casa del Genoa, l’ Inter di Gianpiero Piovani ha conquistato matematicamente il secondo pass a disposizione (il primo era già in tasca della Roma).

Prestigio e futuro

Due squadre, due storie, due percorsi, un solo obiettivo: le bianconere, infatti, non possono permettersi di mancare l’appuntamento con l’Europa, obiettivo che, come ammesso dallo stesso tecnico Canzi alla vigilia della gara con la Roma, “segna la differenza tra una stagione dignitosa, avendo già vinto due trofei, e un’ottima annata”. Un palcoscenico sul quale la Juventus negli anni ha dimostrato di poter stare e lottare alla pari con le grandi potenze. Una questione di prestigio e soprattutto di campo che inevitabilmente avrà un riflesso su mercato, rosa, futuro. L’allenatore non ne ha fatto mistero nemmeno ieri, dopo la sconfitta casalinga contro la Roma: “Dipende da noi, dobbiamo essere brave a ripetere le prestazioni che ho visto nell’ultimo periodo. C’è pressione, è normale, è il nostro pane quotidiano, anche perché il Napoli è la squadra che quest’anno ha fatto il miglioramento più importante. Siamo focalizzati solo su questo obiettivo”.

L'esame più importante

Lo stesso, appunto, di David Sassarini, che guida una squadra che certo non si può più definire una sorpresa e che dopo l’ennesima prestazione convincente di ieri, in casa di un Milan (spettatore interessato e atteso dal derby) che ha espresso grande qualità soprattutto in fase difensiva, è atteso ora dall’esame più importante, ma anche più elettrizzante della sua storia. Con meno pressione sicuramente, ma con la medesima voglia di continuare a scrivere un sogno, più che una storia. Il duello Floe-Salvai sarà solo uno dei tanti che animeranno questa “sfida Champions”, preludio a una finale di stagione in cui le bianconere affronteranno ancora Inter e Parma mentre per il Napoli ci saranno Como e Sassuolo. La Serie A Women Athora si prepara al suo piatto forte, servito a pranzo, in un sabato di inizio maggio.