Braghin, addio Juve: ora è ufficiale. Comolli: "La sua decisione ci rammarica ma comprendiamo e..."

Si chiude un ciclo storico per la Juventus Women . Dopo nove stagioni ricche di successi - sei scudetti, quattro Coppe Italia, cinque Supercoppe Italiane e una Women’s Cup - dice addio Stefano Braghin , artefice del progetto bianconero femminile e dirigente simbolo del movimento italiano. In bianconero dal 2012, ha chiesto la risoluzione del contratto in scadenza nel 2027 , come anticipato nelle scorse ore . La decisione sarebbe stata ufficializzata ieri da Damien Comolli a Vinovo, prima della partenza della squadra per la finale di Coppa Italia contro la Roma. Nel corso degli anni, grazie al suo lavoro la squadra femminile si è affermata come una delle realtà di riferimento del panorama europeo, conquistando trofei, contribuendo all’evoluzione del movimento e costruendo un’identità forte, riconoscibile e vincente. Un progetto che, stagione dopo stagione, è diventato una componente sempre più importante nella strategia e nella visione del Club.

Addio Braghin, il comunicato Juve

La Juve ha ufficializzato il suo addio con una nota ufficiale e le parole di Damien Comolli, Chief Executive Officer del club: "Stefano ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo di Juventus Women e nella costruzione di un progetto che oggi rappresenta un patrimonio importante per il Club. Nel corso di questi anni ha dimostrato visione, competenza e una straordinaria capacità manageriale, affermandosi come un punto di riferimento riconosciuto e apprezzato per il calcio femminile, anche a livello internazionale".

Poi ha proseguito: "La sua decisione ci rammarica dal punto di vista professionale e umano ma comprendiamo e rispettiamo la volontà, dopo un percorso di oltre 14 anni in Juventus, di dedicare più tempo a sé stesso e ai propri obiettivi personali. A nome di tutto il Club desidero sinceramente ringraziare Stefano per il contributo, la passione e i valori che ha trasmesso in questi anni, augurandogli il meglio per il suo futuro".