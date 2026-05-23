Si sta per chiudere un’epoca. Letteralmente. Un capitolo di storia della Juventus Women. Il primo, grande capitolo di questa storia. Lungo nove stagioni condite da sei scudetti, quattro Coppe Italia, cinque Supercoppe Italiane, una Women’s Cup. E fatto anche di una ascesa e poi di una consacrazione nella top ten delle potenze europee. Si sta per chiudere un’epoca. Dopo che il direttore Stefano Braghin, deus ex machina di questo che è stato il primo, vincente progetto al femminile di un club professionistico, negli ultimi giorni aveva manifestato alla Juventus la sua volontà di chiudere con un anno di anticipo il suo contratto, in scadenza nel 2027. Lui, uomo simbolo della Juve e anche dell’intero movimento del calcio italiano, nel club dal 2012. Una richiesta meditata e non avanzata certo all’improvviso, che pare sia stata accolta proprio nel pomeriggio di ieri, quando Comolli si è presentato a Vinovo per rivolgere personalmente il suo in bocca al lupo alla squadra in partenza per Vicenza, dove domani affronterà la Roma nella finale di Coppa Italia. Contesto in cui l’amministratore delegato ha “ratificato” la risoluzione consensuale del contratto del direttore sportivo.
"Canzi l'allenatore ideale"
Da quel foglio bianco condiviso con Rita Guarino nell’estate del 2017, sul quale aveva scritto i primi nomi della prima Juventus Women, al quarto di finale in Champions della stagione 2021/2022 con Montemurro, fino all’ultimo biennio con Canzi che lui aveva definito “uno dei tecnici che più si avvicina al mio ideale di allenatore”. Nel mezzo, tanti “Erasmus” a lui cari per far crescere le sue ragazze lontano dalla casa madre e un’attenzione maniacale a prendersi cura di chi, con lui, aveva condiviso l’intero percorso, garantendo alle cosiddette veterane sempre un posto lì, al suo fianco. E se un’epoca si chiude, presto un’altra dovrà essere riaperta. A partire dalla scelta del suo successore con annessa decisione sul futuro anche del tecnico Canzi e, in generale, di una strategia di mercato che permetta alle Women di rimanere al top del panorama italiano e non solo.
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