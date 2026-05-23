Si sta per chiudere un’epoca. Letteralmente. Un capitolo di storia della Juventus Women. Il primo, grande capitolo di questa storia. Lungo nove stagioni condite da sei scudetti, quattro Coppe Italia, cinque Supercoppe Italiane, una Women’s Cup. E fatto anche di una ascesa e poi di una consacrazione nella top ten delle potenze europee. Si sta per chiudere un’epoca. Dopo che il direttore Stefano Braghin, deus ex machina di questo che è stato il primo, vincente progetto al femminile di un club professionistico, negli ultimi giorni aveva manifestato alla Juventus la sua volontà di chiudere con un anno di anticipo il suo contratto, in scadenza nel 2027. Lui, uomo simbolo della Juve e anche dell’intero movimento del calcio italiano, nel club dal 2012. Una richiesta meditata e non avanzata certo all’improvviso, che pare sia stata accolta proprio nel pomeriggio di ieri, quando Comolli si è presentato a Vinovo per rivolgere personalmente il suo in bocca al lupo alla squadra in partenza per Vicenza, dove domani affronterà la Roma nella finale di Coppa Italia. Contesto in cui l’amministratore delegato ha “ratificato” la risoluzione consensuale del contratto del direttore sportivo.