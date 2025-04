Juve Women, Braghin e lo scudetto: "Risposto sul campo, chi vince ha ragione"

Canzi e la festa all'Allianz

Il dirigente bianconero ha poi parlato del cuore dello scudetto: "Per vincere un campionato, soprattutto come questo dove siamo stati in testa dall'inizio alla fine, ci vuole una grande chimica. Un’alchimia che non si acquista sul mercato ma si crea con il lavoro e le relazioni. Lì inizia un lavoro in cui tutti devono cercare di far funzionare le connessioni tra le varie figure all’interno del club. Noi abbiamo lavorato a questo progetto in 40 persone, tutte diverse, e l’unico obiettivo che ci legava era vincere". Su Canzi: "Era la persona giusta perché incarnava una serie di cose che a mio avviso in quel momento servivano. Un punto di vista diverso, da un calcio vissuto e interpretato in maniera differente, quindi più pratico e pragmatico, ma con grandi conoscenze. Lui è stato 10 anni in Serie A maschile come assistente allenatore. Aveva tutto, non conoscevo benissimo la persona e quando l’ho conosciuto è stata la conferma che fosse la persona giusta. Mi è dispiaciuto all’inizio perché non avendo notorietà ha suscitato delle ironie che lui non meritava. Come sempre abbiamo risposto sul campo e chi vince ha sempre ragione".